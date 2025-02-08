В России вступила в силу система реестра контролируемых лиц, которая должна была ограничивать действия нелегальных мигрантов, но из-за технических сбоев она затронула и законно проживающих иностранцев.

В России с 5 февраля вступила в силу новая система реестра контролируемых лиц, призванная ограничивать действия нелегальных мигрантов. Однако на практике это привело к серьезным проблемам для многих законно проживающих иностранцев, которые неожиданно оказались в списках, что вызвало массовую блокировку их банковских карт.

Реестр был задуман как инструмент для депортации нелегалов, но из-за технических сбоев и некорректной работы системы в него попали и те, кто имеет вид на жительство или находится в стране по законным основаниям.

Это вызвало беспокойство среди мигрантов, так как блокировка банковских карт затруднила их доступ к финансам. Многие столкнулись с ограничением: им разрешается снимать не более 30 тыс. рублей в месяц через кассу, при этом счета замораживаются, а возможность совершать сделки и менять место жительства оказывается под запретом.

Юристы сообщают, что ситуация остается неопределенной: люди, попавшие в реестр, могут исчезать из него, но после обновлений снова оказываться в списках, что усугубляет проблему и вызывает неопределенность. Некоторые банки вынуждены временно замораживать средства на счетах, что осложняет жизнь тысячам иностранцев, законно проживающих на территории России.

Власти обещают разобраться с проблемой, но на данный момент ситуация остается сложной для пострадавших.