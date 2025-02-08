Следственный комитет России предложил изменить уголовное законодательство, признав криптовалюту имуществом и введя уголовную ответственность за её передачу третьим лицам.

Следственный комитет России, похоже, готовит кардинальные изменения в юридическом обращении с криптовалютами. В рамках новых инициатив ведомство предложило законодательно признать криптовалюту имуществом, а её передачу третьим лицам без соответствующих прав — преступлением. Это предложение может стать важным шагом к упорядочению правового поля вокруг цифровых активов, которые давно перестали быть исключительно предметом интереса хакеров и технологических энтузиастов.

Почему это важно? Криптовалюты, такие как биткойн, эфириум и другие, всё чаще используются не только для законных операций, но и в криминальных схемах — от отмывания денег до финансирования терроризма. Для следствия и судов это создаёт новые вызовы. Как доказать факт преступления, если преступник передаёт или «прячет» деньги в цифровом виде? Как арестовать актив, который можно переместить в считанные секунды с одного кошелька на другой?

Предложенные изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс России призваны дать чёткие механизмы для работы с криптовалютами в расследованиях. В первую очередь, это касается возможности признания криптовалюты вещественным доказательством и её конфискации, что значительно упростит работу следственных органов. Теперь биткойн и другие криптовалюты могут стать объектами ареста, как обычные деньги или имущество. Это открывает новые перспективы для борьбы с финансовыми преступлениями.

Но, возможно, самый важный момент — это введение уголовной ответственности за передачу криптовалюты третьим лицам. С учетом того, что цифровые активы легко передаются между пользователями без физического следа, такая мера даст правоохранительным органам новые рычаги для преследования преступников, использующих криптовалюту для обхода законов.

К примеру, взятки или хищения, скрытые за цифровыми транзакциями, могут быть теперь раскрыты благодаря этим изменениям. Мало того, что сама криптовалюта будет признана «объектом собственности», она также получит юридическую защиту как вещественное доказательство, что позволяет не только конфисковывать активы, но и обеспечивать их арест. Это на руку следствию, поскольку многие преступления, связанные с цифровыми валютами, сейчас сложно расследовать из-за отсутствия надлежащего правового инструментария.

Данная инициатива, безусловно, не лишена сложностей. Вопросы о том, как именно будет осуществляться контроль за криптовалютными транзакциями, кто и как будет отслеживать незаконные переводы, остаются открытыми. Но шаги к регулированию криптовалюты, несомненно, нужны. В условиях всё более растущей роли цифровых активов в мировой экономике, важно, чтобы и правовые нормы развивались параллельно с технологическим прогрессом.

В конце концов, если цифровые активы являются объектом преступлений, то и закон должен быть готов это признать и дать правоохранителям необходимые инструменты для борьбы с новыми видами преступности.