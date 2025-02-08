Министерство иностранных дел России объявило тендер на закупку более 35 программных продуктов для повышения уровня кибербезопасности и улучшения работы с секретным документооборотом.

МИД России понимает, что эпоха цифровых угроз требует серьезных вложений в безопасность. В рамках нового тендера ведомство готово направить 67,4 миллиона рублей на закупку более 35 программных продуктов, среди которых – антивирусы, фаерволлы и системы для автоматизации работы с секретными документами. И, как ни странно, при этом все решения — отечественные.

Что касается кибербезопасности, то в список закупок вошли 700 лицензий на Kaspersky Endpoint Security и Kaspersky Security для почтовых серверов. Примечательно, что российские решения, несмотря на все разговоры о безопасности и независимости, по-прежнему доминируют на фоне западных аналогов, которые все чаще оказываются в центре международных скандалов.

Вдобавок, на случай несанкционированных вторжений в сетевую инфраструктуру ведомство закупает фаерволлы ViPNet. Этот выбор наверняка не случайный — российская продукция продолжает активно конкурировать с международными брендами в области защиты информации, несмотря на различные ограничения.

Не забыли в МИДе и о секретных делах. Для автоматизации документооборота планируется приобрести решения «1С-Битрикс: Управление сайтом» и АИБС «Марк-SQL», что выглядит логичным шагом в эпоху цифровизации государственных процессов.

Проект рассчитан на несколько лет — до декабря 2025 года, что, возможно, вызовет вопросы о сроках и эффективности таких инвестиций в условиях постоянно меняющихся технологий. Но в любом случае, для государственных структур, работающих с чувствительной информацией, такие шаги, как показала практика, просто неизбежны.

Может быть, кто-то и скажет, что сумма в 67 миллионов — это капля в море по сравнению с масштабом угроз и необходимостью модернизации. Но для министерства, которое управляет внешней политикой страны, такие меры кажутся вполне оправданными, особенно в условиях растущей напряженности в киберпространстве.