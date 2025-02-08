Покупатели, которые планируют обновление своих ПК, уже готовы раскошелиться. Однако AMD и Intel собираются выпустить новые модели видеокарт, которые могут предложить более доступные варианты для игроков с ограниченным бюджетом.

Видеокарты нового поколения Nvidia GeForce RTX 50-й серии уже стали рекордсменами по цене, и тенденция к удорожанию продолжает набирать обороты. Модели RTX 5090, которые в стандартной комплектации стоят около 2 000 долларов, быстро разошлись, а кастомизированные версии уже достигают 3 000 долларов. Для многих покупателей такое повышение цен вызывает настоящий шок — еще совсем недавно флагманские карты Nvidia можно было найти по ценам в два раза ниже.

Причины такого роста очевидны. На фоне высокого спроса и ограниченных поставок производители не могут угнаться за нуждами рынка, что вновь создает дефицит видеокарт. Более того, мощные видеокарты нужны не только геймерам, но и компаниям, занимающимся искусственным интеллектом, которые скупают любые доступные модели для своих дата-центров.

Кроме того, ценовая динамика усугубляется политической ситуацией. Недавнее введение новых тарифов на китайские товары в рамках внешней политики США уже затронуло поставки электроники, включая видеокарты. Повышение цен на комплектующие, в том числе графические процессоры, также стало результатом торговых войн, которые ведутся с Канадой, Мексикой и Тайванем — важными игроками в сфере производства полупроводников.

Согласно данным от нескольких крупных производителей, например, MSI и Asus, видеокарты серии RTX 50 уже подорожали на 140-200 долларов всего за неделю после запуска. И это еще не предел — дефицит продлится, а с ним и рост цен.

Покупатели, которые планируют обновление своих ПК, уже готовы раскошелиться. Однако есть и альтернативы. AMD и Intel собираются выпустить новые модели видеокарт, такие как Radeon RX 9070 и второй поколение карт Arc, которые могут предложить более доступные варианты для игроков с ограниченным бюджетом.

Но даже с учетом конкуренции, некоторые пользователи решат отложить покупку видеокарты и воспользоваться услугами облачных сервисов, таких как Nvidia GeForce Now или Xbox Game Pass, либо переходить на устройства с интегрированной графикой, которые становятся все более мощными, как в случае с Steam Deck и подобными гаджетами.

Ситуация на рынке видеокарт напоминает о прошлом дефиците, пережитым в разгар пандемии COVID-19, и если не удастся стабилизировать поставки, повторение тех дней может оказаться не за горами.