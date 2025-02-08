ИТ-специалисты столкнулись в России с новым трендом – компании стали все чаще нанимать их лишь на короткое время.

Российские компании массово отказываются от бессрочного найма IT-специалистов, предпочитая брать их «в аренду» на срок от нескольких месяцев до года. По итогам 2024 года только 12% работодателей предлагают постоянные контракты – вдвое меньше, чем годом ранее. Самый популярный формат – трудоустройство на полгода, за ним следуют контракты сроком до года.

Причины такой тенденции кроются в жестком бюджетировании проектов. Компании планируют расходы на IT-кадры только на короткие периоды, сокращая обязательства. При этом спрос на аренду специалистов вырос на 16%, особенно в сферах IT, финансов, ритейла и телекома. В топе востребованных «арендных» профессий – аналитики, тестировщики и Java-разработчики.

Параллельно с этим российские работодатели сохраняют приверженность удаленной работе: 91% компаний готовы нанимать IT-специалистов без необходимости офиса. Однако интерес к гибридному и офисному формату начал постепенно расти, пусть и медленно.

Еще одна тенденция – резкое сокращение возможностей для джунов. Только 2% вакансий в 2024 году были открыты для начинающих специалистов, тогда как основной спрос приходится на сеньоров и опытных мидлов. IT-рынок в России становится все более требовательным, а для программистов «бессрочная стабильность» превращается в редкость.