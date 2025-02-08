Киберпреступники освоили древний способ связи через MMS-сообщения и теперь с их помощью заманивают людей на скам-сайты.

Почти забытая технология MMS неожиданно вернулась, но не в том виде, в котором ее помнят пользователи. Киберпреступники запустили масштабную мошенническую кампанию, используя MMS для фишинга и заманивания людей на скам-платформы. Эта атака оказалась удивительно успешной – 99% отправленных сообщений были открыты, а 90% пользователей просмотрели их в первые три минуты. Эксперты по кибербезопасности уже называют эту схему одной из самых коварных за последнее время.

Основной хитростью мошенников стало использование формата 3GP – миниатюрных видеороликов, популярных на старых мобильных телефонах. В сообщениях пользователи видят короткое видео с изображениями богатых людей, символами криптовалюты и обещаниями легкого заработка. Ссылка ведет на фальшивый форум, а затем – в закрытый чат в мессенджере, где жертву начинают методично убеждать инвестировать «последний шанс» в криптовалюту. Давление, эффект срочности и обещания огромной прибыли – стандартные приемы аферистов, но неожиданный формат доставки сообщений делает эту схему особенно действенной.

MMS оказались идеальным инструментом для этой атаки. Современные алгоритмы защиты от спама просто не настроены на их проверку – слишком устаревшая технология, которую давно вытеснили мессенджеры. Кроме того, большинство пользователей даже не подозревают, что их смартфон по-прежнему поддерживает MMS, а потому не ожидают опасности. Именно фактор неожиданности сделал эту атаку столь эффективной.

Эксперты рекомендуют единственное надежное средство защиты – полное отключение MMS в настройках мобильного оператора. В 2025 году эта технология больше не используется в повседневной жизни, но, как оказалось, может стать мощным оружием в руках мошенников. Если ее не отключить, шансы получить странное сообщение с заманчивыми обещаниями только растут.