Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Подрядчики, обеспечивавшие сопровождение «Игр будущего» подали в суд на сумму в 530 млн рублей
Организаторы спонсируемых государством турниров по киберспорту и робототехнике задолжали больше полумиллиарда

Грандиозные «Игры будущего», проходившие в Казани в 2024 году, оказались не столь блестящими за кулисами. Подрядчики, обеспечивавшие техническое и медийное сопровождение турнира, остались без выплат. В суд подано уже 15 исков на общую сумму 530 миллионов рублей, и пока деньги зависли в воздухе.

Организатор турнира – АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» (ДССП) – ссылается на задержки в финансировании, а в ответ получает решения суда, подтверждающие долг. Среди обманутых подрядчиков – телеканал «Матч ТВ» (ему не заплатили 202 миллиона), медиакомпания «Има-пресс» (72,4 миллиона), организаторы «Битвы роботов» и технического обеспечения мероприятия. Даже «Ростелеком», обеспечивавший связь для соревнований, ждет свои деньги.

Власти Татарстана и Минспорт России утверждают, что вопрос задолженности решается, но очевидно, что быстрого выхода из ситуации не предвидится. Министерства и курирующий турнир вице-премьер Дмитрий Чернышенко создали рабочие группы, но исполнители все еще не получили ни рубля. Некоторые компании пытаются взыскать деньги через суд, но сталкиваются с затягиванием апелляций со стороны ДССП.


#новости #киберспорт
Источник: cnews.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под крышкой бюджетного процессора AMD Ryzen 5 7400F вместо припоя была обнаружена термопаста
4
Астрономы обнаружили самый крупный объект во Вселенной, тянущийся на 1.3 миллиарда световых лет
1
Завершена поставка турбовинтовых самолётов ТВС-2МС для авиакомпании «СибАэроКрафт»
2
Как четвёртое по размеру озеро на Земле превратилось в пустыню, оставив после себя песок и пыль
7
Вышел трейлер мода GTA: Leo Teal's Story – история повара из Vice City
2
GeForce RTX 5060 получит обычный разъем 8-pin, но потребует мощный БП
2
Режим PCIe 4.0 всё чаще рекомендуется для решения проблем с отсутствием изображения на картах RTX 50
3
Роскомнадзор заблокировал миллионы SIM-карт с неверными данными
1
Покупателю эталонной версии NVIDIA GeForce RTX 5080 попался экземпляр с задней панелью от RTX 5090
+
MSI и ASUS официально повысили цены на видеокарты GeForce RTX 50
10
Стартует промышленное производство процессоров Apple M5
+
AMD сообщают, что AM4 продаётся не хуже AM5
7
Геолог Ключарев оценил запасы редкоземельных металлов на Украине «на уровне средних по миру»
3
Специальная версия ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 для Ближнего Востока похожа на слиток золота
1
Новый вертикальный кронштейн от Lian Li позволяет наклонять видеокарты и поддерживает PCIe 5.0
+
На Уралвагонзаводе показали обновлённый Т-90М, оснащенный комплексом активной защиты
2
Убытки проекта Boeing Starliner продолжают расти: общий ущерб превысил 2 млрд долларов
+
Новый автомобильный мостовой переход возведут между Сургутом и Нижневартовском
+
Samsung решила сочетать более тонкий дизайн Galaxy Z Fold7 с новым стилусом S Pen
1
Иран принял на вооружение авианосец для беспилотников
+

Популярные статьи

Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
44
"Aliens: Colonial Marines": полный провал (субъективное мнение)
5
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
47
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
23
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
102
Тройка лучших фильмов о Дракуле
2
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
88
Сериал "Черные голуби" с Кирой Найтли — свежий взгляд на жанр шпионского триллера
3
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
3
История Razzle Dazzle - почему военные корабли были похожи на арт-объекты
1

Сейчас обсуждают

Windmark_
17:48
С продажей жилья оставил r2000db , вот они маленькие , а играли замечательно .
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
Семён Сидорин
17:44
Убогий дизайн не вкусовщина, а факт, абсолютному большинству он не зашёл... Касательно сайта все верно в остальном... Нах ломать то что работало почти 10лет
Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
Семён Сидорин
17:42
Какой то дурачок забыл что винда бесплатная уже как лет 20-25
Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
OgoGoLog
17:37
У тебя каждый день основные места запуска самолётов бомбят (пару раз в неделю стабильно накрывают все аэропорты в Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях), а ты разобранному Миражу в кузове г...
MWM: Украина получила от Франции самолёты, уступающие по ТТХ истребителям ВКС РФ
Укротитель Укропов
17:37
USAID закрыли, признавайся кто теперь тебе, тупому боту, платит по 15 центов за коммент?
MWM: Украина получила от Франции самолёты, уступающие по ТТХ истребителям ВКС РФ
Kromantec
17:35
еная жесть, почти 30 градусов разницы GPU и hot spot, т е при обычной для этой грелки температуре, а не 51 под водой хот спот и будет 100 + град. Ну или можно слушать шум аэропорта при ручной настройк...
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Garthar
17:23
Какое страшное и ужасное СССР то оказывается. За 2 года своего существования (с момента первого фото) высушило аральское море.
Специальная версия ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 для Ближнего Востока похожа на слиток золота
Garthar
17:19
Под каким аральском чудо? В СССР ядерный полигон был в семипалатинске.
Специальная версия ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 для Ближнего Востока похожа на слиток золота
San Sanich
17:16
Ваш капитан Очевидность.
Илон Маск сообщил, что Минфин США одобряет финансирование мошенникам и террористам
San Sanich
17:15
Фейк же.
Загадочный Core i9-15900K от Intel показал низкие результаты в Geekbench
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем