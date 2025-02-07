Организаторы спонсируемых государством турниров по киберспорту и робототехнике задолжали больше полумиллиарда

Грандиозные «Игры будущего», проходившие в Казани в 2024 году, оказались не столь блестящими за кулисами. Подрядчики, обеспечивавшие техническое и медийное сопровождение турнира, остались без выплат. В суд подано уже 15 исков на общую сумму 530 миллионов рублей, и пока деньги зависли в воздухе.

Организатор турнира – АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» (ДССП) – ссылается на задержки в финансировании, а в ответ получает решения суда, подтверждающие долг. Среди обманутых подрядчиков – телеканал «Матч ТВ» (ему не заплатили 202 миллиона), медиакомпания «Има-пресс» (72,4 миллиона), организаторы «Битвы роботов» и технического обеспечения мероприятия. Даже «Ростелеком», обеспечивавший связь для соревнований, ждет свои деньги.

Власти Татарстана и Минспорт России утверждают, что вопрос задолженности решается, но очевидно, что быстрого выхода из ситуации не предвидится. Министерства и курирующий турнир вице-премьер Дмитрий Чернышенко создали рабочие группы, но исполнители все еще не получили ни рубля. Некоторые компании пытаются взыскать деньги через суд, но сталкиваются с затягиванием апелляций со стороны ДССП.



