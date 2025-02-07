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Mirakl
Xiaomi вышла на первое место в топе продаж планшетов на российском рынке
Xiaomi подмяла рынок планшетов в России и потеснила Apple

 В 2024 году продажи планшетов достигли рекордных 3 миллионов устройств на сумму 61,7 миллиарда рублей. Но главное – не цифры, а имена. Xiaomi, которая еще недавно держалась в тени лидеров, буквально ворвалась на первое место. Тем временем Apple стремительно теряет позиции, окончательно вылетев из топ-5 самых продаваемых марок.

Huawei осталась на втором месте, сохранив свою 14-процентную долю, а Samsung, некогда один из флагманов рынка, теперь довольствуется четвертой строчкой с 11%. Вместо привычных игроков на пятом месте оказались китайские бренды, еще недавно никому не известные. Российские компании тоже попытались удержать позиции, но их общая доля снизилась до 12%, что уже не дает им права называться серьезными конкурентами.

В денежном выражении Apple пока еще держится, но с каждым годом отступает. В 2023 году ее доля составляла 28%, а в 2024-м уже 21%. Xiaomi наращивает обороты – 17% и второе место, а за ними идут Huawei (15%), Samsung (14%) и российские марки (5%). Самыми продаваемыми моделями стали Redmi Pad SE, Honor Pad X9 и старый, но по-прежнему востребованный iPad 2021 года.

Что изменилось? Во-первых, планшеты стали мощнее и функциональнее, позволяя пользователям обходиться без ноутбуков. Во-вторых, покупатели начали выбирать устройства в связке с другими гаджетами, делая ставку на экосистему. Наконец, китайские производители предложили рынку широкий выбор моделей, от бюджетных до премиальных, заполнив пустоту, оставшуюся после ухода западных брендов. Если тенденция сохранится, то в 2025 году Apple может окончательно превратиться в нишевого игрока, а Xiaomi и Huawei окончательно подомнут под себя российский рынок.

#новости #гаджеты
Источник: cnews.ru
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