Дональд Трамп предложил план переселения палестинцев из Газы, что вызвало международную критику и противодействие стран региона.

Президент США Дональд Трамп снова привлек внимание мира своими амбициозными и спорными предложениями в отношении палестинцев. На этот раз он выдвинул план, в котором предусматривается переселение более 2 миллионов жителей сектора Газа, что вызвало бурную реакцию как на международной арене, так и внутри самого Израиля.

Проект предполагает передачу контроля над Газой Израилю, а палестинцам, проживающим на этой территории, Трамп намерен предложить переселение в другие арабские страны — в первую очередь, Египет и Иорданию. Однако власти этих государств уже заявили об отказе от такого шага, утверждая, что палестинский вопрос должен решаться внутри Палестины, а не за её пределами. На фоне этого Трамп настаивает на том, что если эти страны не согласятся, США могут использовать свои экономические рычаги, в том числе ограничив финансовую помощь.

Сомнения в успешности реализации такого плана есть и среди его сторонников. Для многих это предложение выглядит не только логистически сложным, но и этически сомнительным, поскольку оно порождает ассоциации с возможной этнической чисткой и нарушением прав человека.

Однако некоторые эксперты считают, что в условиях, когда палестинцы в Газе уже переживают бесконечные разрушения, войну и блокаду, предложение Трампа может найти отклик среди части населения. Тем не менее, необходимость переселения, по словам аналитиков, будет зависеть от политической воли стран региона и реакции международного сообщества.

Но, как и в случае с другими его инициативами, Трамп сохраняет уверенность, что решимость и давление смогут убедить арабские государства в необходимости реализации плана, при этом отмечая, что критика на международной арене не будет иметь значительного влияния.

Между тем палестинские власти и международные организации продолжают выступать против этого плана, называя его попыткой легализовать насилие и угрожающим дальнейшей дестабилизации на Ближнем Востоке.