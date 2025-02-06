На выставке IDEX 2025 в Абу-Даби концерн «Калашников» представит новейшую десантную самоходную артиллерийскую установку «Лотос», которая сочетает в себе возможности миномёта, гаубицы и пушки, превосходя предыдущие модели по дальности стрельбы, скорострельности и точности.

Концерн «Калашников» анонсировал новую разработку — перспективную десантную самоходную артиллерийскую установку «Лотос». Уникальность этой машины заключается в её гибридной конструкции, объединяющей возможности миномёта, гаубицы и пушки. Орудие будет представлено на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, которая пройдет с 17 по 21 февраля.

Одной из ключевых особенностей «Лотоса» является способность артиллерийской установки десантироваться с боевым расчётом внутри с помощью парашютной системы с военно-транспортных самолётов, оставаясь полностью боеготовым. Это открывает новые возможности для мобильных и быстродействующих операций, где время играет критическую роль.

Боевые возможности «Лотоса» значительно превышают возможности предыдущих моделей, таких как самоходная артиллерийская установка «Нона». Снаряды «Лотоса» могут поражать цели на расстоянии до 13 км с использованием осколочно-фугасных боеприпасов, а с новыми управляемыми снарядами дальность поражения увеличивается до 25 км. Увеличенная скорострельность (6-8 выстрелов в минуту) и улучшенные автоматизированные системы наведения обеспечивают отличную точность и оперативность.

Новое орудие может вести огонь как по неподготовленным, так и по закрытым огневым позициям. Благодаря круговому вращению башни в диапазоне 360 градусов, оно способно быстро переключаться между целями и эффективно работать по разным типам угроз.