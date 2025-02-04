Завод «Урал» планирует начать серийное производство автобусов-вездеходов «Арктика» к концу 2025 года.

Перемещаться по заснеженным пустыням Севера – задача не из простых, но завод «Урал» готов предложить своё решение. К концу 2025 года предприятие запустит производство шестиколёсных автобусов-вездеходов «Арктика». Эти машины смогут работать при температурах до минус 50°C, преодолевая ледяные трассы и зимники, где обычный транспорт бессилен.

Внутри «Арктики» — не просто сиденья для 21 пассажира, а продуманное пространство: столики, багажные полки и даже туалет. Двойные стёкла, усиленная теплоизоляция и два автономных отопителя должны помочь пассажирам не замерзнуть в дороге, даже если снаружи бушует арктический ветер.

Чтобы справляться с тяжёлым рельефом, автобус получит увеличенный дорожный просвет (60 см) и огромные колёса на доработанных мостах от «Урал-4320». Двигатель – 6,7-литровый турбодизель ЯМЗ-536 мощностью 310 л.с., работающий в паре с 9-ступенчатой механикой. Эта техника рассчитана на самое жёсткое бездорожье.

Цена вопроса – от 20 миллионов рублей. Производственная мощность завода – до 350 единиц в год. «Арктике» предстоит конкурировать с КамАЗ-6250, который уже выпускается, но на чьей стороне окажется северная трасса – покажет время.