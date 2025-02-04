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Эксперт Даманцев: ЗРК «Крона-Э» представляет собой гибрид технологий ЗРК «Сосна» и «Стрела-10М»
Зенитный ракетный комплекс «Крона-Э» от концерна «Калашников» представляет собой гибрид технологий ЗРК «Сосна» и «Стрела-10М». Он оснащён ракетами 9М340 и 9М333 с дальностью до 10 км и скоростью до 875 м/с.

Новый российский зенитный ракетный комплекс «Крона-Э», разработанный концерном «Калашников», представляет собой современную систему, вобравшую в себя элементы предыдущих разработок — ЗРК «Сосна» и «Стрела-10М». Комплекс оснащён продвинутыми технологиями, позволяющими эффективно противостоять современным воздушным угрозам, включая дронов и другие малые цели.

ЗРК «Крона-Э» использует два типа ракет — 9М340 и 9М333. Первая из них, 9М340, обладает высокой скоростью до 875 м/с и дальностью действия до 10 км. Эта ракета оснащена полуавтоматической лазерно-лучевой системой управления, которая не поддается воздействиям оптико-электронных помех, а также защищена от воздействия инфракрасных ловушек. Вторая ракета, 9М333, имеет трёхдиапазонную оптико-электронную головку самонаведения, что делает её эффективной в условиях помех и при сложных погодных ситуациях.

Система целеуказания для «Кроны-Э» включает малогабаритный радиолокационный комплекс «Репейник», который работает в Х-диапазоне и способен обнаруживать дронов на удалении до 5 километров.

Одной из ключевых особенностей «Кроны-Э» является её способность эффективно работать в условиях радиоэлектронных помех. Благодаря четырём каналам наведения и использованию двух типов ракет, система гарантирует высокий уровень помехозащищённости.

Комплекс «Крона-Э» будет представлен на международной выставке вооружений и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет в Абу-Даби с 17 по 21 февраля.

#новости #техника #военные новости #военная техника #вооружение #военная техника россии
Источник: www1.ru
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