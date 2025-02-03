Трамп отменил защиту от депортации для более 300 000 венесуэльцев, которые находились в США по программе Temporary Protected Status.

Администрация Дональда Трампа сделала решительный шаг, отменив решение администрации Байдена, которое предоставляло временную защиту от депортации для более чем 300 000 венесуэльцев, находящихся в США. Программа, известная как Temporary Protected Status (TPS), предоставляла этим мигрантам защиту от депортации и позволяла оставаться в Америке на протяжении 18 месяцев, учитывая экономические и политические проблемы в Венесуэле под управлением Николаса Мадуро.

Но теперь, согласно новым правилам, этим людям будет предоставлено всего 60 дней для урегулирования своего статуса в США. После этого они подлежат депортации.

Министр внутренней безопасности США, Кристи Ноэм, объяснила изменения тем, что программа больше не вызывает доверия у американских властей. Она заявила, что многие из венесуэльцев, прибывших в США, связаны с венесуэльской преступной организацией Tren de Aragua (TDA). Более того, по ее словам, венесуэльское правительство "открыло свои тюрьмы и психиатрические учреждения", отправив некоторых из заключенных в США. Уже выявлено около 600 мигрантов с таким статусом, которые могут иметь связь с преступными группировками.

Эти изменения — часть более широкой миграционной политики Трампа, направленной на снижение потока мигрантов. В его первый срок он уже отменил аналогичные меры для иммигрантов из Сальвадора и Гаити. С каждым днем всё более очевидно, что Трамп продолжает придерживаться стратегии «Америка — только для американцев». На фоне этой новости растет ожидание, что администрация Трампа продолжит ужесточение иммиграционного контроля, что может привести к усилению обороны на южной границе и новой волне ограничений на въезд.