Концерн «Калашников» анонсировал новый спортивный пистолет МР-439 для начинающих стрелков

Концерн «Калашников» сертифицировал новый спортивный пистолет МР-439, который обещает стать отличным инструментом для тех, кто только начинает осваивать стрельбу. Разработанный на базе пистолета МЦМ, МР-439 ориентирован на обучение стрельбе на короткие дистанции — до 25 метров. Этот пистолет станет отличным выбором для новичков, а также для тренеров и судей, которые смогут оценить его на практике.

На Кубке России по стрельбе из пневматического оружия впервые были продемонстрированы первые четыре экземпляра нового пистолета. Для МР-439 выбраны пули калибра 5,6 мм, а магазин вмещает пять патронов. Что касается точности, то рассеивание пуль на дистанции 25 м не превышает радиуса 40 мм — отличный показатель для начинающих стрелков.

Одной из ключевых особенностей новинки является возможность регулировки балансировки пистолета, что позволяет подстроить оружие под особенности каждого стрелка. Также предусмотрена регулировка спуска, как по предварительному ходу, так и по провалу. Это даёт больше возможностей для точной и комфортной стрельбы.

Прицел МР-439 можно регулировать как по вертикали, так и по горизонтали, что делает стрельбу ещё более точной. Регулировка мушки также возможна с помощью сменных пластин, что позволяет настроить оружие под индивидуальные предпочтения.

Дополнительно, конструкция пистолета была доработана для повышения надёжности и увеличения ресурса службы. Изменены детали магазина и выбрасывателя, а также конструкция ударника, чтобы исключить возможные поломки. Усиление затвора в передней части обеспечит ещё большую долговечность и стабильность работы оружия.

МР-439 идеально подходит для стрелков младшего возраста, а новая рукоятка пистолета создана с учётом потребностей начинающих спортсменов, начиная с 10 лет.