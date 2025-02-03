С 5 февраля 2025 года в России вступают в силу изменения, позволяющие подозреваемым и обвиняемым в СИЗО проводить свидания с адвокатами через видео-конференц-связь, при условии обеспечения конфиденциальности и наличия технических возможностей.

С 5 февраля 2025 года в России вступают в силу изменения в законодательстве, позволяющие подозреваемым и обвиняемым, находящимся в следственных изоляторах (СИЗО), проводить свидания со своими защитниками посредством видео-конференц-связи (ВКС). Данное нововведение направлено на расширение возможностей получения юридической помощи и повышение эффективности взаимодействия между адвокатами и их подзащитными.

Согласно новым поправкам, инициировать видеосвидание может сам подозреваемый или обвиняемый, подав соответствующее заявление, при условии согласия его защитника. Однако проведение таких встреч возможно только при наличии в СИЗО необходимого технического оборудования и специально оборудованных помещений. Ключевым требованием является обеспечение конфиденциальности общения и сохранение адвокатской тайны.

В соответствии с приказом Минюста России, помещения для проведения видеосвиданий должны соответствовать определенным стандартам. Для адвокатов такие комнаты будут располагаться за пределами охраняемой зоны СИЗО, но на территории учреждения, в местах с контролируемым доступом. Для подзащитных помещения ВКС будут находиться внутри режимной зоны СИЗО, вблизи следственных отделений или режимных корпусов. Каждое помещение должно быть не менее 6 квадратных метров и оснащено необходимыми телекоммуникационными средствами, обеспечивающими конфиденциальность общения.

Данное нововведение направлено на улучшение условий взаимодействия между адвокатами и их подзащитными, особенно в ситуациях, когда личные встречи затруднены по различным причинам. Ожидается, что внедрение видеосвиданий позволит сократить время на организацию встреч и повысить оперативность оказания юридической помощи.