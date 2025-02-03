Вятский государственный университет разработал инновационный метод защиты зданий от обрушения с использованием математической модели, которая позволяет предсказать поведение конструкций при повреждении.

Учёные из Вятского государственного университета (ВятГУ) предложили инновационный метод защиты зданий от обрушения, который может значительно повысить устойчивость конструкций при минимальных затратах. Этот метод основан на математической модели, которая позволяет предсказать поведение зданий в случае повреждения конструктивных элементов.

Принцип работы нового подхода заключается в модернизации узлов соединений между балками и колоннами. В традиционных конструкциях балки под нагрузкой изгибаются, но в случае повреждения одного из элементов, она может стать растянутой, как натянутая струна. Математическая модель, разработанная учёными, позволяет учесть эту трансформацию и заранее предсказать поведение конструкции.

Как поясняет Андрей Черепанов, аспирант факультета строительства и архитектуры ВятГУ, их метод позволяет не только улучшить безопасность зданий, но и существенно снизить стоимость реконструкции, ведь изменения касаются лишь конкретных узлов, а не всей конструкции.

«Мы нашли способ встроить в конструкцию возможность трансформации, что позволяет её адаптацию в случае повреждения. Это не требует значительных усилий по усилению связности и статической определимости, как это предполагается в традиционных рекомендациях», — отметил Андрей Черепанов.

Важным преимуществом разработки является её экономичность. В отличие от стандартных методов, которые часто требуют значительных вложений в усиление и перестройку зданий, новый метод имеет низкую металлоёмкость и простоту реализации, что делает его доступным для широкого применения в реконструкции зданий, как промышленных, так и общественных.



