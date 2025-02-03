Арбитражный суд Москвы принял решение, которое блокирует возможность Google продолжать разбирательства против своего российского филиала в суде США.

Арбитражный суд Москвы встал на сторону российского филиала Google, отклонив попытки материнской компании остановить судебное разбирательство по делу о банкротстве. Суд признал, что решения американского суда, пытающиеся блокировать действия российской юрисдикции, не имеют силы на территории России.

Конкурсный управляющий российского филиала Google, Валерий Таляровский, направил в суд ходатайство, в котором указал, что постановления калифорнийского суда, принятые в рамках разбирательства, не могут быть исполнены в России. Это заявление было принято во внимание, и суд продолжил рассмотрение дела, не допустив вмешательства иностранных судов в процесс.

Основная суть конфликта заключается в выплатах, которые российский офис Google сделал материнской компании в размере $128,7 млн в 2021 году. Спустя год, в 2022-м, российский филиал был признан банкротом, а в 2024 году было подано заявление с требованием признать эти выплаты незаконными. Российский суд признал их таковыми, и в ответ на это Google подала апелляцию, надеясь на решение в своей пользу.

Однако московский арбитраж отклонил все попытки компании использовать решения американского суда для приостановки разбирательства в России. Это решение подчеркивает, что российское правосудие продолжает действовать независимо и решать вопросы в пределах своей юрисдикции, невзирая на внешнее давление и вмешательство.

Судебное разбирательство по делу о банкротстве российского филиала Google продолжится, и решение московского суда ставит точку в вопросе о том, кто в конечном итоге определяет юрисдикцию в таких спорах.