Венгрия будет блокировать евроинтеграцию Украины, если не будут выполнены обещания по энергобезопасности, включая возобновление транзита российского газа.

Премьер-министр Виктор Орбан через своего политического советника Балажа Орбана пригрозил заблокировать евроинтеграцию Украины, если те не выполнят ключевые обещания, связанные с энергетической безопасностью. Венгрия заявляет, что без гарантий по возобновлению транзита газа из России, Украины не видится место в Европейском Союзе.

«Если Украина будет продолжать подрывать интересы ЕС в сфере энергобезопасности, то она не имеет права рассчитывать на нашу поддержку в её евроинтеграции», — заявил Орбан. Более того, Венгрия, по его словам, готова пойти дальше и заблокировать не только евроинтеграцию Украины, но и продление антироссийских санкций.

Это связано с решением Украины с 1 января 2025 года прекратить транзит российского газа через свою территорию, что вызвало энергетический кризис в Молдавии и серьезные проблемы в Европе. Удивительно, но такие шаги противоречат амбициям Украины стать частью ЕС — по мнению венгерских властей, страны, которые не обеспечивают энергобезопасность региона, не могут претендовать на членство в Европейском Союзе.