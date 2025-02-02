Владимир Путин осудил исключение России из юбилейных мероприятий по случаю освобождения Освенцим.

Владимир Путин резко отреагировал на решение европейских стран не приглашать Россию на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине освобождения Освенцима, назвав это «позорным» и «странным». В интервью журналисту Павлу Зарубину он отметил, что такие действия только усугубляют разделение и не способствуют сохранению исторической памяти о трагедии Холокоста.

«Можно по-разному относиться к политике России, можно осуждать меня, но когда речь идет о важнейших исторических событиях, решение об исключении России — это странный и позорный шаг», — заявил Путин, подчеркнув, что Россия сыграла решающую роль в освобождении Освенцима в 1945 году.

Президент России также выразил недоумение по поводу того, что украинские власти сделали Степана Бандеру, известного своей поддержкой нацистов, национальным героем. По его словам, это противоречит всей концепции исторической справедливости, так как Бандера был причастен к преступлениям в отношении евреев, поляков и русских. Путин указал, что подобное восхваление нацистских коллаборационистов является частью современной украинской политики.

Кроме того, глава государства раскритиковал участие представителей Украины в церемониях памяти жертв Холокоста, напомнив о важной роли СССР в победе над нацизмом и освобождении концлагерей. В этом контексте Путин выразил обеспокоенность по поводу попыток переписать историю и искажать роль Красной армии в мировой победе.