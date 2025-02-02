На Международной космической станции космонавты начали замену устаревшей системы связи «Регул-ОС» на новую командно-телеметрическую систему (ЕКТС), работающую через спутники-ретрансляторы.

Международная космическая станция (МКС) делает важный шаг в эволюции своих коммуникационных технологий. В рамках текущей модернизации экипаж приступил к замене устаревшей системы связи «Регул-ОС» на новейшую командно-телеметрическую систему ЕКТС. Этот переход обещает улучшение качества связи и увеличение продолжительности сеансов связи с Землей — ключевой момент для выполнения множества научных исследований и управления станцией.

«Регул-ОС», которая служила МКС на протяжении многих лет, в свое время была передовой системой. Она обеспечивала связь с Землей, однако с развитием технологий возникла потребность в более мощной и гибкой системе, способной работать с растущими объемами данных и требующей стабильной передачи информации в режиме реального времени.

Новая система ЕКТС использует спутниковую связь, что позволяет значительно повысить пропускную способность и устранить ряд прежних ограничений. Теперь космонавты смогут поддерживать стабильное и качественное соединение на протяжении более долгих сеансов, что критически важно для научных экспериментов, а также для мониторинга всех систем на борту.

Процесс замены уже идет полным ходом. На прошлой неделе космонавт Роскосмоса Иван Вагнер провел демонтаж старого оборудования, включая антенно-фидерные устройства. Следующим шагом станет установка и подключение новой системы. Важно, что процесс модернизации не затормозит работу станции, так как все работы тщательно спланированы, а система связи продолжит функционировать в старом режиме до завершения установки.

Подобная модернизация — не редкость для МКС. Станция была спроектирована с расчетом на постоянное обновление и модернизацию, чтобы поддерживать свою работу на переднем крае научных и технических достижений. Установка ЕКТС станет важной вехой в улучшении связи, которая даст космонавтам новые возможности для взаимодействия с Землей и с другими космическими аппаратами.

Как отметил Иван Вагнер, обновление системы связи является не только технологическим достижением, но и шагом к улучшению безопасности и эффективности работы станции, а также расширению научных горизонтов, которые открываются перед человечеством в космосе.