В России наблюдается рост интереса к крионированию — методике заморозки тела или мозга с целью возможного воскрешения в будущем

В России крионирование, метод заморозки тела или мозга с целью будущего воскрешения, становится всё более популярным. За последний год спрос на эту услугу вырос на 30%, а российская компания, единственная в стране, предоставляющая такие услуги, сталкивается с постоянным увеличением числа клиентов, стремящихся пережить смерть. Суть процедуры заключается в криоконсервации, которая должна сохранить человеческое тело или мозг до того времени, когда медицина достигнет уровня, позволяющего воскресить человека.

Процесс крионирования стоит немалые деньги. Полная криоконсервация тела обойдется в 3,8 миллиона рублей, в то время как заморозка только мозга будет стоить от 1,8 миллиона рублей. Стоимость услуги варьируется в зависимости от возраста пациента: чем старше человек, тем дороже процедура, так как возраст увеличивает риск повреждения клеток и тканей. Оплата разовая, дополнительных взносов не требуется, но компании настоятельно рекомендуют оформлять договор на крионирование ещё при жизни, что позволяет избежать ряда юридических проблем в будущем.

Интересно, что крионирование доступно не только для людей, но и для домашних животных. За последние годы в России было крионировано 64 питомца — среди них 30 кошек, 14 собак, 15 грызунов, 4 птицы и даже одна рыбка. Этот тренд показывает, что люди готовы делать всё возможное для продления жизни своих любимцев, и надеются, что когда-то в будущем технологии смогут вернуть их в этот мир.

Хотя крионирование привлекает идеей «вечной жизни», в реальности нет гарантий, что воскрешение станет возможным. На данный момент ни одно тело или мозг, подвергшиеся криоконсервации, не были возвращены к жизни, и будущее технологии остается под вопросом. Тем не менее, число желающих заказать эту процедуру продолжает расти, а компании, предлагающие крионирование, обещают клиентам лишь надежду на то, что когда-нибудь медицина даст ответы на вопросы о бессмертии.

Ожидается, что в ближайшие годы спрос на крионирование продолжит расти, особенно среди людей, стремящихся к продлению жизни и даже "переживанию" смерти.