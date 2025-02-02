В Москве и Подмосковье для работников кладбищ закупили 50 электросамокатов на 2 миллиона рублей.

Московские кладбища сделали неожиданный шаг в сторону улучшения качества работы своих сотрудников — для них закупили 50 электросамокатов на общую сумму 2 миллиона рублей. Этот шаг нацелен на повышение мобильности работников, которые часто сталкиваются с необходимостью перемещаться по обширным территориям кладбищ. В условиях ограниченного времени и большой площади такие решения могут существенно облегчить выполнение задач.

Как стало известно, кладбищенские работники получили средства индивидуальной мобильности в зависимости от размеров кладбищ. Так, например, крупные объекты, такие как Домодедовское и Никольско-Архангельское кладбища, получили по пять электросамокатов, а такие кладбища, как на Пятницком шоссе и на Щербинском проезде — по четыре и три самоката соответственно. Меньшие кладбища были обеспечены двумя самокатами. В то же время, несмотря на масштаб программы, Новодевичье кладбище оказалось в списке тех, что не получили средства передвижения, что вызвало вопросы у местных сотрудников.

Но что стало причиной такого новшества? Как утверждают в Москве, основная цель закупки — это не только повышение скорости работы, но и улучшение условий труда. Кладбища, особенно большие, требуют постоянного контроля, ухода за территорией и соблюдения порядка, и передвижение по таким объектам иногда занимает много времени. Электросамокаты призваны существенно ускорить перемещение работников, повысив их эффективность и снизив физическое напряжение.

Не обошлось и без критики. Некоторые считают, что подобная закупка — это не самая приоритетная трата бюджетных средств. В то время как в некоторых районах столицы жители продолжают сталкиваться с проблемами в области жилищного строительства и социальных услуг, а также с нехваткой финансирования на нужды здравоохранения, на закупку электросамокатов для кладбищенских работников тратится внушительная сумма. С другой стороны, те, кто поддерживает идею, уверены, что такой шаг окажет положительное влияние на рабочие процессы и сэкономит время, которое раньше тратили на пешие прогулки по территориям кладбищ.

Кроме того, вопрос о необходимости электросамокатов для кладбищенских работников поднимает более широкий вопрос о модернизации работы с коммунальными и административными службами города. Ожидается, что если эксперимент окажется успешным, другие города могут последовать примеру Москвы и внедрить подобные технологии для повышения эффективности работы своих служб.