Россияне смогут забрать все свои пенсионные накопления разом в 2025 году

В 2025 году россияне смогут получить всю свою накопительную пенсию сразу, если накопления на счету позволяют это. Программа, предложенная государством, дает возможность забрать средства в полном объеме вместо того, чтобы получать их по частям на протяжении всей жизни.

Накопительная часть пенсии, по сути, это те деньги, которые с 2014 года откладывались на индивидуальных счетах граждан и инвестировались в ценные бумаги. Эти средства хранятся в государственных и частных пенсионных фондах и приносят доход в виде процентов. Однако сейчас государство предложило новшество: возможность забрать все накопления сразу.

Однако возможность забрать деньги сразу будет зависеть от размера накоплений. Существуют определенные пороги, которые нужно учитывать. Если на счете пенсионера меньше 300 тысяч рублей, все средства выплачиваются сразу. Если сумма больше, то человек может выбрать, либо получить всю сумму сразу, либо продолжить получать дополнительные ежемесячные выплаты.

Важным аспектом является то, что накопления, на которые можно будет рассчитывать в 2025 году, зависят от того, какие решения принимались до 2014 года. После этого года отчисления в накопительную часть пенсии были заморожены, а нынешнее положение предполагает лишь использование уже накопленных средств.

До сих пор накопительная часть пенсии не была доступна для свободного использования, а люди, выходящие на пенсию, получали только прибавку к основной пенсии, рассчитанную из накопленных средств. Но с введением новой программы в 2025 году россияне, которые накопили достаточно, смогут получить свои деньги без ограничений, что, безусловно, дает им больше свободы для распоряжения собственными средствами.