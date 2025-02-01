Проект был реализован в рамках сотрудничества между Южно-Уральским государственным университетом (ЮУрГУ) и научным коллективом из Сербии.

Важное научное открытие в области медицины и материаловедения сделано российскими и сербскими учеными: теперь пластиковые изделия для медицинского применения могут быть изготовлены без использования вредных фталатов. Вместо них исследователи предложили использовать эфиры алифатических кислот, что существенно повышает безопасность и долговечность материалов, контактирующих с человеческим телом.

Проект был реализован в рамках сотрудничества между Южно-Уральским государственным университетом (ЮУрГУ) и научным коллективом из Сербии. По словам Ирины Вихаревой, старшего научного сотрудника НОЦ «Нанотехнологии», проблема с фталатами заключается в их способности проникать в организм через пластик, что может вызвать нежелательные химические реакции и привести к заболеваниям. В качестве альтернативы, команда использовала эфиры адипиновой, азелаиновой и себациновой кислот, которые не только безопасны, но и обеспечивают высокую термостойкость, в отличие от традиционных полимеров.

Основой для новых пластмасс стал суспензионный поливинилхлорид, который поставлялся российской компанией. В процессе создания пластика были использованы современные химические установки, позволяющие синтезировать безопасные эфиры кислот. Полученные материалы прошли тестирование и показали большую устойчивость как к высоким, так и к низким температурам, что делает их особенно привлекательными для медицинской промышленности, где температурные колебания могут быть критичными.

Такая разработка значительно расширяет возможности для производства медицинских изделий, таких как катетеры, шприцы и упаковка для лекарств, которые теперь будут безопаснее для длительного контакта с человеческим телом. Эти материалы могут стать революционными в борьбе с побочными эффектами, связанными с использованием фталатов, и улучшить качество медицинского обслуживания в мире.