Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Российско-сербская команда создала безопасный пластик для медицины, заменив фталаты
Проект был реализован в рамках сотрудничества между Южно-Уральским государственным университетом (ЮУрГУ) и научным коллективом из Сербии.

Важное научное открытие в области медицины и материаловедения сделано российскими и сербскими учеными: теперь пластиковые изделия для медицинского применения могут быть изготовлены без использования вредных фталатов. Вместо них исследователи предложили использовать эфиры алифатических кислот, что существенно повышает безопасность и долговечность материалов, контактирующих с человеческим телом.

Проект был реализован в рамках сотрудничества между Южно-Уральским государственным университетом (ЮУрГУ) и научным коллективом из Сербии. По словам Ирины Вихаревой, старшего научного сотрудника НОЦ «Нанотехнологии», проблема с фталатами заключается в их способности проникать в организм через пластик, что может вызвать нежелательные химические реакции и привести к заболеваниям. В качестве альтернативы, команда использовала эфиры адипиновой, азелаиновой и себациновой кислот, которые не только безопасны, но и обеспечивают высокую термостойкость, в отличие от традиционных полимеров.

Основой для новых пластмасс стал суспензионный поливинилхлорид, который поставлялся российской компанией. В процессе создания пластика были использованы современные химические установки, позволяющие синтезировать безопасные эфиры кислот. Полученные материалы прошли тестирование и показали большую устойчивость как к высоким, так и к низким температурам, что делает их особенно привлекательными для медицинской промышленности, где температурные колебания могут быть критичными.

Такая разработка значительно расширяет возможности для производства медицинских изделий, таких как катетеры, шприцы и упаковка для лекарств, которые теперь будут безопаснее для длительного контакта с человеческим телом. Эти материалы могут стать революционными в борьбе с побочными эффектами, связанными с использованием фталатов, и улучшить качество медицинского обслуживания в мире.

#новости #наука
Источник: www1.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учёные обнаружили самую крупную галактику во Вселенной, которая в 30 раз больше Млечного Пути
+
Автономность Galaxy S25 Ultra оказалась заметно выше прошлогоднего Galaxy S24 Ultra
2
Игру "Человек-Паук 2" выложили на торрент через 38 минут после официального релиза на ПК
+
Учёные из КНР и РФ создали алгоритм, повышающий скорость вычисления видеокарт NVIDIA в 800 раз
+
GTA 6 будет работать на консолях текущего поколения в 30 FPS
+
По словам чиновника, Boeing и NASA серьёзно продвинулись в расследовании проблем Starliner
4
Casio объявила о скором выпуске новых часов G-Shock GAV-01
+
Китайская компания HongShan Capital Group приобрела бренд Marshall
1
RTX 5080 оказалась первой за 10 лет картой 80-й серии, которая уступает предыдущему флагману
8
Появилась информация о графических процессорах Arc Battlemage, способных конкурировать с Rtx 5000
4
Представлена бюджетная портативная игровая консоль R36H с аналоговым управлением
+
Разработчики «Антивируса Касперского» назвали три основные финансовые угрозы для владельцев Android в России в 2025 году
+
Tecno опубликовала тизер смартфона Pova 7 со встроенной светодиодной подсветкой
+
«Калашников» представил боевой электрический мотоцикл для российских спецподразделений
1
Глобальная версия Xiaomi 15 Ultra появилась в базе данных FCC
+
В Android 16 все приложения обяжут использовать адаптивный пользовательский интерфейс
+
Драйвер Mesa 25.0 с открытым кодом обеспечит видеокартам AMD RDNA 4 «достаточную» поддержку Vulkan
+
Первые обзоры на амбициозную RPG Avowed от Obsidian начнут появляться в середине февраля
+
Россия и Китай создадут сверхмощный лазер для исследования свойств материи
2
Крупнейшие интернет-магазины России намеренно задерживают выплаты продавцам почти на месяц
2

Популярные статьи

Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
19
ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
5
"Aloft": крайне сырая и не оптимизированная игра в раннем доступе (краткий обзор)
1
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
171
Об окончании Великой эры консолей Xbox в 2025 году
1
Игровая сборка для мажоров и богатых энтузиастов на GeForce RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D за 600 000р
16
Обзор компьютерных мышей 3D Optical Mouse и Hadron HDX3253
5

Сейчас обсуждают

beltar
21:38
https://www.youtube.com/watch?v=n0pxzAlaHBE Бороде я верю больше, чем непонятны хмырям.
RTX 5080 уступает RTX 4080 в некоторых играх
beltar
21:37
Это ЛОЖЬ. Pro HighTECH например уже протестили https://www.youtube.com/watch?v=n0pxzAlaHBE Почему статья, вводящая в заблуждение вообще пропущена?
RTX 5080 уступает RTX 4080 в некоторых играх
Сергей Юлин
21:36
А с Орешником че, жив?
Американские военные восхищены новым российским "Искандером" с удвоенной дальностью
Сергей Юлин
21:35
То то же Пыня жопой виляет, пытаясь Трампу угодить.
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский пытается сорвать встречу Путина и Трампа
Сергей Юлин
21:34
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский пытается сорвать встречу Путина и Трампа
Маэстро
21:31
пусть хоть что-то сами сделают
Индия сравнила французские Rafale M и советские МиГ-29К
Маэстро
21:30
бред дуриков
Кит Келлог сообщил о намерениях Трампа дать рычаги для переговоров Киеву и Москве
Виталий Виталий
21:30
Дюша решил очередной высер написать в своём стиле, видимо деньги закончились. Если честно, даже читать не стал, сразу перелистнул страницу на комментарии!
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
Traktor
21:26
Новости про оверклокинг, которые мы заслужили....
Январь 2025 года стал в Москве самым тёплым за 245 лет наблюдений
Auroson1c
21:23
Да какая разница, все равно видеокарт 5080 и 5090 не существует)
GALAX представила премиальную модель GeForce RTX 5080 HOF OC LAB Plus-X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем