Учёные ГУАП в Санкт-Петербурге создали нейросеть, которая может выявлять пневмонию по рентгеновским снимкам.

В Санкт-Петербурге учёные ГУАП (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения) создали нейросеть, которая способна с высокой точностью выявлять пневмонию на основе рентгеновских снимков. Внедрение этой разработки в медицинскую практику обещает революционизировать диагностику заболеваний дыхательной системы, ускорив процесс и снизив вероятность ошибок.

Нейросеть, обученная на анализе множества рентгеновских снимков, обладает точностью распознавания пневмонии в 94%. Это на 10–15% выше, чем у большинства традиционных методов диагностики. Разработчики уверены, что такая высокая точность обеспечит значительные преимущества для врачей, позволяя быстрее и точнее ставить диагноз и назначать лечение.

Как сообщается в пресс-службе университета, учёные прошли долгий путь в разработке нейросети, построив 20 различных моделей и тщательно исследовав несколько архитектур глубокого обучения. Это позволило выбрать наиболее эффективное решение для обработки медицинских изображений, что является редкостью в таких исследованиях. Изначально нейросеть училась распознавать характерные признаки пневмонии, а затем были проведены дополнительные тесты для улучшения её результатов на реальных данных.

Процесс диагностики с помощью этой нейросети автоматизирует обработку большого объема медицинской информации, что особенно важно в условиях современных медицинских учреждений, где количество пациентов и сложность диагностики растёт. Внедрение нейросети в клиническую практику позволит врачам быстрее принимать решения, не снижая качества диагностики.

Система уже показала хорошие результаты в тестировании, и её внедрение в медицинские учреждения обещает стать важным шагом к улучшению качества медицинской помощи. Однако, как отмечают специалисты, разработка пока требует дальнейшего совершенствования и адаптации для массового использования, а также лицензирования для полноценного функционирования в реальной клинической среде.