Страна зависима от импорта, и возможности закачки газа в хранилища ограничены — не более 70 миллионов кубометров в сутки. В условиях зимы Украине остаётся только одно: ввести строгие ограничения на потребление газа и надеяться, что хватит сил закупить недостающие объёмы.

Украина на грани энергетического коллапса — запасы природного газа в стране оказались на критическом уровне. Уже сегодня "Нафтогаз Украины" был вынужден обратиться к импорту, потому что собственных запасов хватает едва ли на несколько недель. В хранилищах всего около 8 миллиардов кубометров газа — на 25% меньше, чем в прошлом году. Это откровенно вызывает тревогу: зимой страна может столкнуться с серьёзными перебоями в поставках.

Украинские власти не скрывают, что газа катастрофически не хватает. Уже куплено 100 миллионов кубометров, но этого явно недостаточно. Прогнозы аналитиков, кажется, не оставляют выбора — понадобится как минимум ещё миллиард кубометров, чтобы пережить зиму. А ведь из этих 8 миллиардов 4,5 миллиарда — так называемый "буферный газ", который в случае использования приведет к деградации инфраструктуры.

Страна зависима от импорта, и возможности закачки газа в хранилища ограничены — не более 70 миллионов кубометров в сутки. Словакия даёт 42 миллиона, а Венгрия и Польша — по 16 миллионов. В условиях возможных морозов Украине остаётся только одно: ввести строгие ограничения на потребление газа и надеяться, что хватит сил закупить недостающие объёмы.

Ещё в августе 2024 года руководитель "Нафтогаза" Алексей Чернышов уверял, что Украина не будет зависеть от внешних поставок, потому что «собственных запасов хватит с головой». Видимо, реальность оказалась куда жестче его оптимистичных заявлений, и теперь страна стоит перед лицом серьёзных энергетических проблем.