В Анапе начали использовать биобоны — экологичные барьеры из переработанного полипропилена, чтобы бороться с загрязнением акватории мазутом.

В Краснодарском крае разработали уникальную технологию, которая помогает бороться с загрязнением акваторий нефтепродуктами, особенно в зимний период.

В районе Анапы установлены биологические барьеры — биобоны, способные эффективно собирать невидимые в воде капли мазута. Эти устройства представляют собой нити из переработанного полипропилена, привязанные к металлическим тросам с поплавками и якорями. Такой подход позволяет не только предотвратить распространение загрязнений, но и очистить воду от нефтяных пятен.

Проект, разработанный Виктором Рядинским, старшим научным сотрудником НПО "Аквамин-технологии", уже доказал свою эффективность: один километр этих барьеров способен поглотить до 20 тонн мазута. Примечательно, что для создания поплавков используются пластиковые бутылки, что делает проект экологически устойчивым.

Биобоны, которые можно многократно использовать после переработки, демонстрируют отличные результаты в борьбе с зимними загрязнениями. Эти простые, но эффективные технологии помогают решать проблемы экологии и, возможно, открывают путь к более масштабному применению на других побережьях.