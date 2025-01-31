МГУ разработал сенсоры, которые могут мгновенно выявлять наркотики и взрывчатку по отпечаткам пальцев, значительно улучшая безопасность в общественных местах.

Ученые МГУ разработали сенсоры, которые могут за секунды выявить наркотики и взрывчатку по отпечаткам пальцев. Причем, эти устройства намного компактнее и эффективнее, чем все, что использовалось ранее на таможнях или в аэропортах.

Первая разработка — сенсор с кремниевой подложкой, способный буквально «прочитать» следы наркотических веществ. Всего за 1-2 секунды, приложив палец, можно получить точный спектр, который покажет наличие наркотиков. Метод рамановского рассеяния света дает такой же результат, как и сложные и громоздкие приборы, но в десять раз быстрее и с гораздо меньшими затратами. В два раза легче и в десятки раз компактнее существующих аналогов.

Не менее впечатляющая вторая разработка — сенсор, который может обнаружить следы взрывчатых веществ на пальцах. Этот прибор так чувствителен, что определяет даже следы взрывчатки, оставшиеся после нескольких отпечатков. Так что теперь не потребуется больше «громоздких» и «медленных» проверок на пропускных пунктах. Все, что нужно — это быстро приложить палец, и результат готов.



