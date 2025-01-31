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Mirakl
Google внедряет биометрическую защиту для Android-устройств
Google запускает функцию Identity Check для смартфонов Pixel с Android 15. Теперь, при выходе устройства за пределы доверенных локаций, пользователи будут обязаны подтверждать свою личность с помощью биометрии для доступа к важным функциям, таким как изменение настроек, управление аккаунтами и паролями.

Google решилась на радикальные меры: владельцы Android-устройств, а точнее — только пользователи смартфонов Pixel с Android 15, смогут больше не волноваться о том, что кто-то получит доступ к их личным данным, когда телефон окажется в чужих руках. Новая функция Identity Check привносит неожиданные изменения, требуя биометрической верификации для доступа ко множеству ключевых функций устройства, если оно покидает «доверенную» территорию владельца.

Суть новшества проста: вы можете задать свои «безопасные» локации, в которых телефон будет работать, как обычно, без необходимости подтверждения личности. Но как только вы выйдете за пределы этих зон — смартфон потребует биометрического подтверждения для доступа к настройкам, паролям и другим важным данным. Важно заметить, что эта проверка будет происходить даже если устройство находится в руках, скажем, какого-то случайного прохожего.

С помощью Identity Check Google явно даёт понять, что она не собирается рисковать безопасностью своих пользователей. Функция включает в себя проверку доступа к критическим функциям, таким как управление Google-аккаунтами, сброс настроек, отключение системы защиты от кражи и даже доступ к паролям в Google Password Manager. Причём это всё не просто для красоты — такие меры Google пришлось ввести, чтобы дать пользователю шанс сохранить информацию в случае, если его смартфон окажется в чужих руках.

На данный момент нововведение доступно только для Pixel с Android 15, но уже в ближайшие недели его смогут подключить владельцы Samsung с One UI 7. Весь Android не останется в стороне — более широкая доступность будет в течение этого года.

#новости #по для android
Источник: gizmochina.com
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