В России разработали наземную станцию управления (НСУ) для погружения в режим гибернации целой армии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В России разработали уникальную станцию для управления армией дронов, которая позволяет не только контролировать беспилотники в реальном времени, но и погружать их в режим гибернации. Новая технология, представленная в конструкторском бюро «Гермес», открывает перспективы для более эффективного использования дронов в боевых условиях, а также даёт возможность работать с ними в сложных радиоэлектронных условиях.

Станция управления (НСУ) имеет компактный размер — фактически она представляет собой небольшую коробочку с передатчиком, в которую можно интегрировать до четырёх каналов связи. Это позволяет оператору эффективно контролировать и управлять целым роем дронов с одного пульта, даже если все они находятся в разных точках.

Особенность системы заключается в её способности работать в зоне воздействия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что делает её крайне ценным инструментом в условиях современных боевых действий. Благодаря работе на нескольких частотах одновременно, НСУ позволяет преодолевать помехи и обеспечивать стабильную связь между оператором и дронами.

Кроме того, система имеет встроенную функцию обновления программного обеспечения, что гарантирует её бесперебойную работу в любых условиях. Это также позволяет в будущем легко адаптировать станцию под новые технологические требования и оперативно исправлять возможные ошибки.

Уже в настоящее время НСУ используется в реальных боевых условиях, демонстрируя свою эффективность и удобство в эксплуатации. Такие разработки делают управление дроновыми армиями ещё более гибким и надёжным, открывая новые горизонты для использования беспилотников в военных операциях.