В Колумбии обнаружен скорпион, плюющийся ядом в противников

В Колумбии обнаружен скорпион, который в отличие от большинства своих сородичей, не просто жалит, а выпрыскивает яд. Это поведение до сих пор было известно только нескольким видам в Африке и Северной Америке, но теперь и в Латинской Америке появился "выпрыгивающий" убийца. Новый вид, получивший название Tityus achilles, был найден в горном регионе Кундинамарка, что в Магдалене.

Этот скорпион не тратит время на стандартные атаки. Вместо того чтобы вступать в прямое столкновение с хищниками, он предпочитает выплеснуть яд прямо в их глаза или нос, словно по команде — и "обидчик" оказывается дезориентирован и временно выведен из строя. Такой способ защиты очень редок среди этих паукообразных и имеет свои объяснения с точки зрения эволюции.

Для таких странных стратегий нужно много энергии, и, по словам учёного, который открыл новый вид, Лео Лаборье, такое поведение оправдано лишь в местах, где скорпионы сталкиваются с опасностью на каждом шагу. Регион, в котором был найден Tityus achilles, изобилует хищниками, и в ответ на это эти создания разрабатывают такие необычные способы выживания. Это открытие ставит под сомнение старые взгляды на поведение этих животных и даёт учёным новые ориентиры в исследовании их эволюции.



