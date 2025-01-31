Трамп пригрозил странам БРИКС 100% пошлинами, если они создадут альтернативу доллару. Он потребовал отказаться от дедолларизации, но мировая торговля уже движется в сторону национальных валют.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что введет 100% пошлины на товары из стран БРИКС, если они продолжат попытки создать альтернативу доллару. Такое заявление прозвучало на фоне растущих усилий стран объединения по развитию торговых расчетов в национальных валютах.

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) уже несколько лет обсуждает возможность создания собственной расчетной единицы, чтобы уменьшить зависимость от доллара. В 2023 году министры финансов стран объединения подтвердили, что работают над механизмами торговли в национальных валютах. Это вызвало обеспокоенность в Вашингтоне, поскольку отказ от доллара снижает влияние США на мировую экономику.

Трамп, известный своей жесткой позицией по вопросам внешней торговли, заявил, что не позволит «враждебным странам» разрушить доминирование американской валюты. По его словам, если БРИКС попытается заменить доллар в международных расчетах, их экспорт в США окажется под жесткими ограничениями.

США остаются важным торговым партнером для ряда стран объединения. Например, Китай ежегодно экспортирует в Америку товаров на сотни миллиардов долларов. Бразилия активно продает в США сельскохозяйственную продукцию, а Индия – фармацевтические товары и IT-услуги. Введение 100% пошлин может значительно затруднить поставки, сделав их нерентабельными.

Однако страны БРИКС уже адаптируются к новому экономическому ландшафту. Китай и Россия активно переводят взаиморасчеты на юани и рубли, а Бразилия заключила соглашение с КНР о прямом обмене валют. Индия расширяет расчеты в рупиях с несколькими странами, включая Россию.

Эксперты считают, что угрозы Трампа могут лишь ускорить процесс дедолларизации. Страны, которые опасаются санкций и ограничений, начинают искать альтернативные финансовые инструменты. Даже в случае победы Трампа на выборах его политика может вызвать ответные меры со стороны БРИКС, что приведет к новому витку экономического противостояния.