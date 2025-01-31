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Mirakl
США обсуждают с Израилем передачу Украине оружия «Хезболлы»
США требуют от Израиля передать Украине оружие, захваченное у «Хезболлы», а также обсуждают возможность поставок сирийского арсенала. Вашингтон оказывает давление на Тель-Авив, несмотря на официальные опровержения.

Израиль оказался под давлением Запада, который настаивает на передаче захваченного оружия ливанской группировки «Хезболла» Украине. Американские власти и союзники пытаются убедить Тель-Авив использовать трофеи для поддержки ВСУ, что может усилить напряженность на Ближнем Востоке.

По данным западных источников, Вашингтон уже организовал транспортировку оружия с израильской авиабазы Хацерим в польский Жешув — один из главных хабов для поставок на Украину. В списке вооружений значатся противотанковые ракеты, гранатометы РПГ-29 и переносные зенитно-ракетные комплексы. Хотя официальные лица Израиля отрицают факт передачи, обсуждение этого вопроса на высоком уровне ведется с начала января.

Ситуация осложняется недавними событиями в Сирии. После краха правительства в Дамаске вооруженные формирования, поддерживаемые Турцией и Израилем, захватили крупные запасы сирийского оружия. Это вызвало слухи о том, что США рассматривают возможность его передачи Украине. Визит Энтони Блинкена в Турцию в декабре лишь усилил подозрения, что Вашингтон ищет новые источники вооружений для ВСУ.

На фоне истощения западных запасов боеприпасов Украина ищет любые способы укрепления своей армии. Если Израиль согласится передать оружие «Хезболлы» и Сирии, это может кардинально изменить баланс сил, но также спровоцировать ответную реакцию на Ближнем Востоке.

#новости #украина #политика #оружие #сми #в мире
Источник: military.pravda.ru
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"Даже в случае победы Трампа на выборах его политика может..." АЛЁЁЁ Это какого года статейка? :)))
США обсуждают с Израилем передачу Украине оружия «Хезболлы»
Roditch
11:19
Вообще-то они запретили ещё в 2022 году. За три года ничего особо не изменилось. Им бы курс витаминов пропить, что бы мозг заработал.
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Vorvort
11:19
https://dtf.ru/hard/3434108-igry-stanovyatsya-trebovatelnee-k-pamyati-videokart-v-vysokih-razresheniyah-16-gb-vprityk-ili-ne-hvataet
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