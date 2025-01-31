Хакеры взламывают умные устройства в домах и заставляют их «работать» на себя

В последнее время злоумышленники активно взламывают умные устройства, которые есть почти в каждом доме. Эти гаджеты, будь то камеры, телевизоры или даже холодильники, становятся частью мощных ботнетов, управляемых хакерами. Оказавшись под контролем, они начинают работать на своих хозяев: устраивают DDoS-атаки, генерируют фейковые клики, подрывая рекламные сети и искажая таргетинг. Всё это происходит без ведома владельцев, а их устройства продолжают работать как обычно.

Злоумышленники находят уязвимости в устройствах, использующих стандартные заводские пароли или баги в программном обеспечении. После взлома на устройство загружается вредоносное ПО, превращающее его в часть огромной сети, используемой для атаки на серверы или других нелегальных операций. Особенно активно хакеры атакуют IP-камеры и другие устройства интернета вещей.

Зафиксированы новые ботнеты, такие как Androxgh0st и Raptor Train, которые атакуют именно эти устройства. Их цель — создать массовые фейковые запросы, перегрузив серверы рекламных площадок и нарушив нормальную работу интернет-сервисов. При этом владелец даже не замечает ничего подозрительного.

Большинство людей не задумываются о защите своих умных девайсов, оставляя стандартные пароли и не обновляя прошивки. Это даёт хакерам зелёный свет для взлома. Техдиректор IoT-направления МТС Николай Фомин предупреждает, что каждый владелец таких устройств рискует стать жертвой. Он советует обязательно выбирать проверенных производителей и регулярно обновлять устройства, меняя пароли и устанавливая актуальные версии ПО.

Этот тренд не нов: хакеры уже давно научились искать слабые места в Wi-Fi маршрутизаторах, шпионя за частными сетями и перехватывая персональные данные. Но сейчас всё выходит на новый уровень: устройства, которые должны упрощать нашу жизнь, сами становятся угрозой.

Без должной безопасности ваши умные устройства могут стать частью кибер-оружия, которое работает на злоумышленников, а не на вас.