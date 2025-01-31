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Mirakl
Wildberries запустил сервис «Чаевые» для менеджеров ПВЗ и курьеров
Wildberries вводит чаевые: покупатели теперь могут отблагодарить курьеров и сотрудников ПВЗ

Wildberries запускает новую функцию, которая вызывает вопросы: покупатели смогут оставлять чаевые за обслуживание. Отныне у вас будет шанс поощрить курьера или сотрудника пункта выдачи, если, конечно, вам захочется это сделать. Максимальная сумма чаевых — 1000 рублей. Пока эта опция доступна только некоторым пользователям, но с каждым обновлением её получат все.

Как это работает? После того как вы получите свой заказ и оцените доставку или обслуживание в пункте, вам будет предложено оставить дополнительную сумму в виде чаевых. Деньги спишутся с вашей привязанной банковской карты, но вскоре обещают возможность использовать «WB Кошелёк». Оставить деньги можно в течение недели, что даёт время на принятие решения.

Вопрос только один: почему теперь именно покупатели должны поощрять сотрудников компании, выполняющих свою работу? Ведь сотрудники ПВЗ и курьеры получают зарплату за свою работу. Получается, что Wildberries как бы «перекладывает» часть ответственности на плечи покупателей, которые в теории могут платить не только за товар, но и за труд работников. При этом, сама компания не сообщает, пойдут ли эти чаевые в личный карман сотрудников или будут распределяться как-то иначе.

И это ещё не все новшества от Wildberries. Компания недавно внедрила систему, которая блокирует попытки покупок с украденных карт. Это хорошая новость для пользователей, ведь она защищает от мошенников, экономя до 60 миллионов рублей в год.

#новости #маркетплейсы #по и приложения
Источник: www1.ru
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