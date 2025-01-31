Учёные и студенты СевГУ совместно с российской IT-компанией создают инновационные решения в электронике

В Севастопольском государственном университете (СевГУ) стартовал проект по созданию инновационных микросхем для беспроводной связи, навигационных систем и радиолокации. Совместно с российской IT-компанией группа учёных и студентов работает над разработкой передовых решений в области электроники. Важность этого проекта заключается не только в технологическом прогрессе, но и в усилиях по импортозамещению, которое стало актуальной темой для многих российских отраслей.

Проект нацелен на разработку микросхем, которые займут всего четыре квадратных сантиметра площади, что открывает новые возможности для внедрения компактных и мощных устройств в различные системы. В планах учёных — создание интегральных схем, которые будут использоваться в высокотехнологичных продуктах, от навигации до радиолокации. Примечательно, что первый опытный образец планируется к испытаниям уже в 2026 году.

Арсен Муратов, студент магистратуры Института радиоэлектроники и интеллектуальных технических систем СевГУ, в своём интервью рассказал о своей роли в проекте. Он занимается разработкой входного каскада, который усиливает сигнал трансивера, не превышая порога шума. Это важный этап, поскольку качество сигнала — ключевое условие для стабильной работы беспроводных технологий.

Процесс разработки микросхем включает в себя создание топологии — размещение элементов на кристалле. После завершения проектирования система чипа будет готова к созданию опытной партии. Важно отметить, что проект включает в себя как аналоговые, так и цифровые аспекты. Команда учёных СевГУ сосредоточена на аналоговых компонентах, в то время как партнёры из российской IT-компании занимаются цифровыми решениями, что способствует комплексному подходу и синергии.

СевГУ обладает необходимыми ресурсами для разработки интегральных схем: современными технологиями, программным обеспечением и оборудованием для тестирования. Это позволяет команде учёных работать в рамках импортозамещения иностранных микросхем, что стало важным направлением для многих российских предприятий в условиях современных экономических вызовов.

Процесс создания микросхем традиционно занимает несколько лет, но учёные СевГУ настроены оптимистично. В течение ближайшего года планируется завершить проектирование и подготовить первую опытную партию оборудования. Это не только важный шаг в развитии отечественной электроники, но и значимый вклад в технологическую независимость страны.