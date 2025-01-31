В Европе спорят о возвращении российского газа — вопрос упирается не только в экономику, но и в политику.

В политических кругах Евросоюза снова обсуждают возможность возобновления поставок российского трубопроводного газа. Одни считают, что это поможет снизить цены на энергоносители и подтолкнёт Россию к переговорам по Украине. Другие возмущены самой идеей, называя её недопустимой.

Некоторые страны ЕС, включая Германию и Венгрию, поддерживают эту инициативу, тогда как восточноевропейские дипломаты выступают резко против. "Это безумие! Как мы вообще могли об этом задуматься?" — заявил один из чиновников. Вопрос волнует и американских поставщиков СПГ: они опасаются, что российский газ может вытеснить их с рынка.

Сейчас доля российского трубопроводного газа в импорте ЕС снизилась до 5%, и он поступает только через "Турецкий поток". Тем не менее, по итогам 2024 года Россия заняла второе место среди поставщиков газа в Европу, обогнав США, но уступив Норвегии. Особенно вырос экспорт СПГ — на 21%, до рекордных 21,5 млрд кубометров.

Несмотря на призывы ряда стран полностью запретить импорт российского газа, в ближайших санкциях такого запрета не будет. Однако споры о том, стоит ли Европе снова полагаться на поставки из России, продолжаются.