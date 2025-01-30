Несмотря на санкции, европейские страны продолжают покупать российскую древесину обходными путями, а Финляндия вынуждена компенсировать дефицит массовыми вырубками

Европейские страны продолжают закупать российскую древесину, несмотря на санкционные запреты, но теперь делают это через посредников, переплачивая за ту же самую продукцию. Формально российская фанера и пиломатериалы не должны попадать на рынок ЕС, но на практике объёмы поставок растут, а схемы обхода запретов становятся всё изощрённее.

По данным Earthsight, за последние два года в страны Евросоюза поступило более 500 тысяч кубометров российской древесины через Казахстан, Турцию и Китай. Стоимость этих поставок превышает 1,5 миллиарда евро. Лидерами по закупкам остаются Германия, Польша, Испания, Португалия, Италия и Эстония. В одной только Польше импорт древесины из Казахстана вырос почти в пять раз, а общий объём таких поставок по всему ЕС достиг 126 миллионов евро.

Финляндия, оставшись без российских поставок, компенсирует нехватку активной вырубкой собственных лесов. В 2024 году её объём составит 65 миллионов кубометров, что на 7,5 миллиона больше, чем рекордный показатель 2021 года. При этом цены на древесину в Финляндии растут примерно на 10% ежегодно, что делает «серый» импорт через третьи страны ещё более выгодным для европейских компаний.

Пока Евросоюз декларирует жёсткие санкции, его бизнес находит лазейки, а Россия успешно переориентирует поставки на Восток. В 2023 году экспорт древесины и изделий из неё в страны, не поддержавшие санкции, вырос на 30% и достиг 4 миллиардов долларов. В итоге европейский рынок лишь усложнил себе доступ к привычному сырью, но не отказался от него.