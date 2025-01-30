Европейские страны продолжают закупать российскую древесину, несмотря на санкционные запреты, но теперь делают это через посредников, переплачивая за ту же самую продукцию. Формально российская фанера и пиломатериалы не должны попадать на рынок ЕС, но на практике объёмы поставок растут, а схемы обхода запретов становятся всё изощрённее.
По данным Earthsight, за последние два года в страны Евросоюза поступило более 500 тысяч кубометров российской древесины через Казахстан, Турцию и Китай. Стоимость этих поставок превышает 1,5 миллиарда евро. Лидерами по закупкам остаются Германия, Польша, Испания, Португалия, Италия и Эстония. В одной только Польше импорт древесины из Казахстана вырос почти в пять раз, а общий объём таких поставок по всему ЕС достиг 126 миллионов евро.
Финляндия, оставшись без российских поставок, компенсирует нехватку активной вырубкой собственных лесов. В 2024 году её объём составит 65 миллионов кубометров, что на 7,5 миллиона больше, чем рекордный показатель 2021 года. При этом цены на древесину в Финляндии растут примерно на 10% ежегодно, что делает «серый» импорт через третьи страны ещё более выгодным для европейских компаний.
Пока Евросоюз декларирует жёсткие санкции, его бизнес находит лазейки, а Россия успешно переориентирует поставки на Восток. В 2023 году экспорт древесины и изделий из неё в страны, не поддержавшие санкции, вырос на 30% и достиг 4 миллиардов долларов. В итоге европейский рынок лишь усложнил себе доступ к привычному сырью, но не отказался от него.