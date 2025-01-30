В России разработали гибрид вертолёта и самолёта с уникальной конструкцией

В России разработали уникальную конструкцию гибрида вертолёта и самолёта. Новый летательный аппарат обещает объединить лучшие качества двух типов воздушных судов — вертикальный взлёт, как у вертолётов, и высокую горизонтальную скорость, присущую самолётам.

Разработку анонсировал Сергей Чернышёв, академик РАН и научный руководитель Центрального аэрогидродинамического института. Новый аппарат оснащён инновационным несущим винтом, который в определённые моменты полёта может преобразовываться в крыло, позволяя летательному аппарату двигаться как самолёт.

Система работы винта уникальна тем, что он может фиксироваться в горизонтальном положении, при этом продолжают работать толкающие двигатели, что даёт воздушному судну возможность развивать скорость, характерную для самолётов. Эта гибридная конструкция позволяет использовать преимущества как вертикального взлёта, так и высокой скорости горизонтального полёта.

Проект уже запатентован, но, как подчёркивает Чернышёв, дальнейшие испытания и разработка рабочих технологий займут немало времени. Ученые планируют провести серию тестов для подтверждения работоспособности идеи, которая в будущем может существенно изменить авиацию, повысив её универсальность и эффективность.



