В России разрабатывают сверхзвуковой пассажирский лайнер, способный преодолевать расстояние Москва–Владивосток за два часа

В России начали разрабатывать новый сверхзвуковой пассажирский самолёт, который сможет развивать скорость до 2200 км/ч. Это позволит сократить время полёта между Москвой и Владивостоком до двух-трех часов. Разработка находится на стадии тестирования технологий, которые будут использованы в будущем для создания полноценного сверхзвукового лайнера.

Проект направлен на проверку различных режимов полётов, включая взлет, посадку и преодоление звукового барьера. Самолёт будет летать с крейсерской скоростью 1,8 Маха, что на высоте 14–16 км соответствует примерно 2200 км/ч. Эти тесты помогут создать пассажирский лайнер, который будет способен совершать сверхбыстрые перелёты.

Разработка проекта осуществляется с поддержкой Минпромторга России, в кооперации научных, образовательных и промышленных организаций. В данный момент работы ведутся на основе цифрового моделирования и наземных экспериментов, включая аэродинамические испытания уменьшенных моделей самолёта.

Если проект увенчается успехом, это откроет новые возможности для авиации и даст России шанс стать одним из лидеров в области сверхзвуковых пассажирских перевозок.