Президент Финляндии высказался об открытии границы

Президент Финляндии Александр Стубб снова затронул вопрос возможного открытия границы с Россией, который продолжает оставаться актуальным. В своём недавнем выступлении в Лаппеенранте, Стубб подчеркнул, что на данный момент Финляндия не получает от России никаких конкретных сигналов о том, что миграционные потоки не продолжатся, если граница будет открыта. Это, по его мнению, делает вопрос возобновления работы таможенной границы слишком сложным и рискованным.

«Мы не видим явных признаков от российской стороны, что ситуация изменится. Пока нет уверенности в том, что миграция не возобновится, и, соответственно, открытие границы невозможно», — заявил Стубб. Он также отметил, что в нынешней политической обстановке, когда Европу всё чаще затрагивает российский конфликт, важно проявлять осторожность и сохранять спокойствие.

Ситуация вокруг открытия границ с Россией обостряется на фоне протестов, которые проходят в Финляндии. Люди, возмущённые ограничениями, неоднократно выходили на улицы с требованием возобновить движение через границу. Однако, несмотря на растущее давление общественности, Финляндия продолжает придерживаться строгой линии, не открывая границу до получения от России чётких и надёжных гарантий, что миграционные риски будут минимальными.

Этот вопрос обсуждается не первый месяц. В начале января, несмотря на протесты, власти Финляндии вновь отказались от идеи открывать границу. Власти утверждают, что принятие такого решения невозможно без соблюдения ряда условий, которые обеспечат безопасность страны и её граждан.



