Развитие коридора Север — Юг может споткнуться на дороге через Баку

Соглашение между Россией и Ираном о стратегическом партнерстве, подписанное 17 января, предполагает активное развитие транспортного коридора "Север – Юг". Однако для полноценной реализации проекта необходимо участие стран Центральной Азии и Азербайджана. Именно с последним у Москвы сейчас сложились напряженные отношения.

Причиной стало крушение азербайджанского пассажирского самолета, столкнувшегося с экстренной ситуацией в небе над Грозным. Экипаж искал запасной аэродром, но при посадке в Актау воздушное судно разбилось. На его корпусе обнаружили следы воздействия ПВО. Баку обвиняет российскую сторону и утверждает, что знает виновных. Москва же призывает дождаться результатов расследования, указывая на возможные другие причины аварии.

На фоне дипломатического кризиса в российском медиапространстве вновь всплыли инциденты прошлых лет: сбитый вертолет в 2020 году и гибель российских миротворцев в 2023-м. Однако тогда Азербайджан признал ответственность и принес извинения. В случае с авиакатастрофой Баку не видит своей вины и требует официальной реакции Москвы.

Этот конфликт может осложнить сотрудничество в рамках коридора "Север – Юг". Несмотря на взаимные экономические интересы, нарастание напряженности ставит под вопрос оперативность решения инфраструктурных вопросов. Без четкого дипломатического курса Москва рискует оказаться в ситуации, где ей придется нести больше издержек и договариваться на менее выгодных условиях.