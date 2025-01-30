Вашингтон планирует усилить свое присутствие, но пока уступает России в возможностях, особенно в развитии ледокольного флота.

В американском Минобороны считают, что Россия активно наращивает свое влияние в Арктике и предъявляет необоснованные претензии на природные ресурсы региона. Вашингтон видит в этом угрозу и обещает усилить сотрудничество с союзниками.

Контр-адмирал ВМС США Бен Николсон заявил, что хотя Арктика не является зоной открытого конфликта, интерес к ней стремительно растет. По его словам, Россия не только укрепляет военное присутствие, но и стремится получить контроль над ресурсами, расположенными на морском дне. Помимо этого, США обеспокоены действиями Китая, который, не имея официального статуса арктической державы, все же пытается усилить свое влияние в регионе.

Американские власти говорят о создании системы «коллективного сдерживания» и усилении присутствия в Арктике. Однако на практике у США пока ограниченные возможности. Россия продолжает вводить в строй новые ледоколы, несмотря на санкции, а флот США в этой области значительно уступает. В ближайшие годы Вашингтон рассчитывает построить три ледокола, но сроки могут быть пересмотрены.