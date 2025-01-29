Российские инженеры создали ПО, которое позволяет настраивать дроны перед каждым запуском, меняя параметры полёта и адаптируя их под конкретные условия.

В Московском авиационном институте (МАИ) разработали программное обеспечение, которое позволяет операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гибко настраивать их под конкретные задачи без заводской перепрошивки. Эта технология открывает новые возможности для беспилотников, делая их адаптивными и более эффективными в полевых условиях.

По словам разработчиков, стандартные дроны при запуске самостоятельно калибруют системы навигации и магнитный компас, используя усреднённые параметры, заложенные производителем. Однако такие настройки не всегда соответствуют реальным условиям эксплуатации, что может снижать точность работы аппарата. Новое ПО позволяет оператору вручную изменять стартовые параметры, полётные характеристики и проводить диагностику критических ошибок перед каждым вылетом.

«Теперь можно вручную задать все необходимые параметры полёта, адаптируя беспилотник под конкретные задачи и условия. Это значительно повышает надёжность работы и расширяет возможности стандартных БПЛА», — рассказал автор разработки, студент МАИ Дмитрий Прохоров.

Для настройки используется ноутбук с антенной для двусторонней связи между оператором и бортовым компьютером дрона. В будущем планируется создать удобный пользовательский интерфейс, а затем интегрировать программу в серийные модели беспилотников.