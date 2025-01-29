Российские инженеры создали подводный дрон для поиска и уничтожения мин на глубине до нескольких сотен метров

В России разработан подводный дрон, предназначенный для поиска и уничтожения мин на морских акваториях. Этот высокотехнологичный комплекс способен работать на глубине до нескольких сотен метров, обнаруживая взрывные устройства даже под слоем ила. Разработка стала ответом на растущие угрозы в морских пространствах, где мины остаются одной из главных опасностей для судоходства и подводной инфраструктуры.

Новый дрон оснащён передовыми системами навигации и обнаружения. Его «глазами» стали специальные видеокамеры, разработанные корпорацией «Ростех». Они позволяют аппарату не только ориентироваться в сложных подводных условиях, но и точно идентифицировать мины, выступая в роли системы наведения для их последующего уничтожения.

Одной из ключевых особенностей дрона является его программное обеспечение. Благодаря инновационной технологии, изображение остаётся чётким даже при увеличении скорости движения аппарата. Это делает его эффективным как в условиях ограниченной видимости, так и на больших глубинах.

Помимо разминирования, дрон может использоваться для защиты кораблей, охраны подводных газопроводов и других критически важных объектов. Его применение значительно снижает риски для водолазов, которые традиционно занимаются подобными задачами, и повышает скорость выполнения операций.

Разработка такого аппарата подчёркивает растущую роль беспилотных технологий в обеспечении безопасности морских акваторий. С его помощью Россия укрепляет свои позиции в области подводной робототехники, предлагая эффективное решение для борьбы с современными угрозами.