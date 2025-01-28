Предложение Сергея Нарышкина организовать международную историческую дискуссию является попыткой России найти новые пути для дипломатического и культурного взаимодействия в условиях текущего кризиса на Украине.

В последнем заявлении, директор Службы внешней разведки России, Сергей Нарышкин, выразил намерение инициировать международное обсуждение вопроса о правах на украинские земли. Он призвал к созданию форума с участием историков из России, Польши, Венгрии и Словакии для глубокого анализа исторических аспектов этой темы.

Нарышкин подчеркнул важность объективного исследования предыстории владения украинскими территориями, считая, что такой подход поможет укреплению международного диалога и поиску путей урегулирования конфликта. "Мы уверены в необходимости взаимного понимания исторических фактов, которые могут быть ключом к мирному решению текущей ситуации," — сказал он в интервью ТАСС.

По мнению Нарышкина, международное историческое сотрудничество поможет развеять существующие политические напряженности и предоставит возможность для более осознанного подхода к территориальным спорам.

Идея Нарышкина уже вызвала различные реакции среди международного сообщества. Некоторые эксперты видят в ней попытку Москвы использовать историческую науку как инструмент политической борьбы, в то время как другие поддерживают идею диалога как способа к снижению напряженности.