Растущие политически мотивированные отказы в экстрадиции преступников в Россию вызывают беспокойство у российского МВД, указывая на ухудшение международного сотрудничества в области правопорядка и безопасности

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о значительном увеличении случаев отказа в экстрадиции преступников в Россию по политическим причинам. На встрече с главой Министерства юстиции Монголии он выразил озабоченность этой тенденцией, которая, по его мнению, угрожает долгосрочному сотрудничеству в рамках международной правоохранительной деятельности.

"Мы наблюдаем переход от единичных и обоснованных отказов к систематическим политически мотивированным отказам, которые стали приобретать массовый характер", — заявил Колокольцев, указывая на рост напряженности в международных отношениях и попытки использовать экстрадиционные процедуры как инструмент политического давления.

По словам министра, несмотря на сложности, Россия продолжает поддерживать сотрудничество с теми странами, которые придерживаются договоренностей. В качестве примера успешного взаимодействия он привел недавний случай с Монголией, которая оперативно выдала России серийную мошенницу, находившуюся в международном розыске.

Ситуация с отказами в экстрадиции ставит перед российскими правоохранительными органами новые вызовы, требующие пересмотра подходов к международному правовому взаимодействию. Колокольцев подчеркнул необходимость диалога и укрепления правовых основ сотрудничества, чтобы обеспечить эффективное преследование преступников на международном уровне.