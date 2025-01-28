Трамп запускает американский "Железный купол"

Дональд Трамп, экс-президент США, заявил о начале разработки противоракетной системы "Американский Железный купол". По его указу, Пентагону предстоит в кратчайшие сроки предложить проект системы, способной противостоять самым современным угрозам, включая гиперзвуковые и баллистические ракеты.

Система, вдохновленная израильским "Железным куполом", предполагает развертывание перехватчиков как на земле, так и в космосе, что должно обеспечить полноценную защиту территории США от воздушных атак. В указе Трампа особо подчеркивается, что все компоненты системы должны быть произведены внутри страны, что ставит под сомнение ее стоимость и сроки реализации.

Аналитики скептически относятся к идее копирования израильской модели, поскольку геополитическая ситуация США и Израиля сильно различается. В то время как Израиль регулярно сталкивается с ракетными атаками с близкого расстояния, США расположены на значительном удалении от потенциальных источников таких угроз. Это ставит под вопрос эффективность "Железного купола" в американских условиях, особенно учитывая возможности дальнобойного ракетного оружия потенциальных противников.

Критики также указывают на возможную недостаточную эффективность системы в случае массированной атаки и предостерегают от значительных затрат на ее создание и эксплуатацию. Некоторые эксперты полагают, что расширение существующих систем ПРО могло бы быть более экономичным и практичным решением.