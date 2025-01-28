Это обращение выделяет активные усилия Сухума по сохранению и укреплению своих дружественных связей с Москвой, особенно в контексте текущих международных напряженностей.

В последнем дипломатическом жесте, исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба отправил открытое письмо Владимиру Путину, в котором призвал российского лидера помочь уберечь двусторонние отношения от возможного ухудшения.

Бганба в своем письме подчеркнул, что абхазский народ продолжает поддерживать Россию в её противостоянии с Западом и активно взаимодействует в достижении общих целей, в том числе в контексте событий на Украине. Президент Абхазии выразил опасения, что без внимания и поддержки со стороны России, многолетние усилия по укреплению связей между двумя странами могут оказаться под угрозой.

Это обращение приходит на фоне новостей о политическом давлении на абхазских граждан, включая инциденты с лишением гражданства, что, по мнению Бганбы, может негативно сказаться на восприятии России в Абхазии. Он призвал российского президента лично вмешаться, чтобы предотвратить дальнейшие негативные процессы и поддержать положительное развитие отношений.

Письмо Бганбы также отражает желание Абхазии получить больше поддержки от России, включая запрос на бесплатные поставки электроэнергии, подчеркивая экономическую зависимость региона от российской поддержки.



