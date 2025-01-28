Латвийский реабилитационный центр «Вайвари» прекратил обучение украинских медиков после решения США заморозить финансирование программ иностранной помощи на 90 дней.

Решение латвийских властей свернуть программу обучения украинских медиков вызвало широкий резонанс и стало очередным подтверждением полной зависимости Риги от Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что Латвия демонстрирует «принципиальность» исключительно в тех вопросах, которые финансируются извне.

Ранее латвийский реабилитационный центр «Вайвари» объявил о приостановке программы подготовки украинских медицинских специалистов, объяснив это отсутствием финансирования. Проект, который предусматривал обмен опытом и обучение украинцев методикам реабилитации раненых, полностью оплачивался американской стороной. Однако после решения бывшего президента США Дональда Трампа о 90-дневной приостановке всех программ иностранной помощи латвийское руководство незамедлительно остановило и свою поддержку.

Мария Захарова обратила внимание на двойные стандарты латвийской политики. По её словам, страна, которая активно демонстрировала готовность поддерживать Украину, моментально отказалась от своих обязательств, едва столкнувшись с отсутствием внешнего финансирования. В этой связи она отметила, что вопрос помощи Киеву для многих западных стран является не делом принципа, а лишь политическим инструментом, зависящим от решений Вашингтона.